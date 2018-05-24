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آمر عمليات عمر المختار يلغي أي صفة إعلامية تمثل الغرفة

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال آمر مجموعة عمليات عمر المختار اللواء “سالم الرفادي” في تصريح خاص لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” بأنه قد تم نشر وتعميم كتاب عام وهام ينص على أن لا يكون هنالك أي تصريح عن طريق أي صفة إعلامية تمثل المجموعة .

وأضاف “الرفادي” بأن ذلك قد أتى نظراً لما تم إعلانه من تصريحات تسببت في حدوث ربكة ولغط في المعلومات وحدثت على إثرها بعض الخروقات الأمنية.

 ونوه من جهته عدم قبول أي تصريحات أو تعامل مع من ينسبون أنفسهم بأنهم “منسقين إعلاميين أو متحدثين” رسميين باسم مجموعة عمليات عمر المختار ، عليه وجب التقيد والتنفيذ من قبل كل المؤسسات والوكالات الإخبارية حيال ذلك .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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