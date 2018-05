المتوسط – سامر أبو وردة

توقع الملحق العسكري لدى روسيا، النقيب سراج العبيدي، اقتراب موعد تحرير درنة، بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية، بسبب تعاون أهالي المدينة مع قوات الجيش الوطني، ووقوفهم إلى جانبها، مشيراً إلى اعتراف أفراد التنظيمات الإرهابية، المقبوض عليهم، أثناء التحقيقات معهم، بانتهاء الحاضنة الشعبية لهم درنة، وقيام الأهالي بطردهم.

وقال سراج العبيدي، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، إن ما يعرف بـ “مجلس شورى مجاهدي درنة” الإرهابي، يقوم بإقامة بوابات على مداخل المدينة، من أجل إلقاء القبض على أي شخص يحاول تسليم نفسه إلى قوات الجيش، واغتياله، كاشفاً، مشيراً إلى قيامهم برصد بوابة تسمى “الشيش” عند الفتائح، مؤكداً، أن الجيش سيتواصل مع الراغبين في تسليم أنفسهم، بطرق أخرى، لافتاً، إلى استجابة أعداداً كبيرة من الشباب المتورطين مع التنظيمات الإرهابية، إلى دعوات الجيش لهم، بتسليم أنفسهم.

وتابع، “قام آمر غرفة عمليات عمر المختار، اللواء الركن سالم الرفادي، بإصدار كتاب إلى الشرطة العسكرية، بشأن تشكيل لجنة لتسلم الراغبين في تسليم أنفسهم إلى جهات الاختصاص”

كما أوضح العبيدي، أن قيام “مجلس شورى مجاهدي درنة” بتفجير جسر وادي الشلال، الذي يعتبر ذو أهمية استراتيجية بالنسبة إليهم، كان الهدف منه منع دخول الآليات والسيارات التابعة الجيش، إلى منطقة شيحا، ومنع وصول الإمدادات إلى القوات.

وأكمل قائلاً، “إن إصرار التنظيمات الإرهابية، على فتح ممر خروج آمن، يدل على وجود قيادي كبير تابع لهم، داخل درنة، والأغلب أنه ليس ليبياً”، متوقعاً أن يكون أيمن الظواهري، أو ابن الأعور.

The post مسؤول عسكري: قيادي كبير من “القاعدة” مختبئ داخل درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية