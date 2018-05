“المحاسبة” يعلن خسائر في الإيرادات النفطية تصل لـ 2.5 مليار دينار

المتوسط:

أصدر ديوان المحاسبة، تقريره الدوري السنوي لسنة 2017 تناول فيه قطاعات الدولة المالية والاقتصادية وتشعباتها مع الأزمة المعيشية والسياسية حيث أوضح في تقريره الذي أعلن عن صدوره اليوم رئيس الديوان خالد شكشك فى مؤتمر صحفي والمكون من 920 صفحة، أنه يوجد خسائر في الإيرادات النفطية وصلت إلى 2.5 مليار دينار وعجز في إيرادات النفط والجمارك.

خسائر النفط

وأوضح الديوان في تقريره، أن الحكومات غير قادرة على تحقيق مستهدفاتها من الإيرادات النفطية على مدار عدة أعوام، بسبب اعتمادها على توقعات غير مدروسة وعجزها لمعالجة مشاكل القطاع النفطي، مؤكدًا وجود فجوة بين الإيرادات النفطية المقدَّرة بالترتيبات المالية للعام 2017، والمحققة فعلاً، والتي تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دينار بنسبة تحصيل لم تتجاوز 89%، رغم ارتفاع أسعار الخام خلال النصف الأول من العام، عندما بلغ متوسط سعر البرميل 67.5 دولارًا، بعد أن كان سعر البرميل يتراوح بين 47 دولارًا و55 دولارًا.

الإيرادات الجمركية

وأضاف الديوان أن الإيرادات الجمركية أًيضًا، تدنت لقيمة لم تتجاوز نسبة 66% عن المتوقع تحصيله، فقد وصلت إلى 164 مليون دينار، بينما كان المستهدف 250 مليون دينار، وفي المقابل حققت مصلحة الضرائب مستهدفاتها من التحصيل، إذ بلغت نسبة التحصيل 106%، فقد كان المستهدف 800 مليون دينار، وتم تحصيل 845 مليون دينار، أي بزيادة 45 مليون دينار.

وأشار التقرير، إلى أن سبب هذه الأرقام استمرار حالة الانقسام السياسي بوجود حكومتين ومصرفين مركزيين، وغياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب وفقا الاتفاق السياسي عن دورها في الرقابة والمساءلة لسلطات وأجهزة الدولة التنفيذية، بالإضافة إلى استمرار المخاطر الامنية وشح الموارد.

إقفال الموانئ النفطيـة

وأوضح التقرير أنه منـذ إقفال الموانئ النفطيـة منتصـف العـام 2013، لم تـدرك الحكومـة تبعات ذلك، واستمرت في إقـرار موازنـات تعتمـد علـى سياسـة توسـعية الأمـر الـذي نـتج عنـه عجـــز، حيث بلغ الــدين العــام التراكمي الناتج عــن إقفــال المــوانئ والحقــول النفطيــة مــن منتصــف العــام 2013م حتــى 31/12/2017، بنحو 58 مليــار دينــار، دون أن يشـمل ديـون الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء.

إنتاج النفط

وفيما يتعلق بظروف الأزمة خلال عام 2017، أوضح التقرير أنه كان من الممكن أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية السيئة كنتيجة طبيعية لتحسن إنتاج الـنفط، وارتفاع موارده، إلا أن الأوضاع لم تتحسن نتيجة سياسـة التضييق التي تم انتهاجها من قبـل المصـرف المركـزي عـام 2017م بعـد أن آلت إدارة الموازنة الاستيرادية لوزارة الاقتصاد بعكـس السياسـة الـتي كانـت متبعـة في إنفاق النقد الأجنبي تحت إدارة المصـرف المركـزي في الأعوام القريبة السابقة.

وعن تنفيذ ميزانية الترتيبات المالية 2017، أوضح التقرير أن الموارد المحققة فعلا خلال عام 2017، بلغت 33 دينـار بعجز 4.5 مليار دينار عما هو مقدر في حين تم إنفاق ما قيمته 32.6 مليـار دينـار بـوفر 4.9مليـار دينـار عمـا هـو مقـدر.

ايرادات عامة

وقال التقرير أن الإيرادات النفطية، قــدرت بـ 7.21 مليــار دينــار، في حين ان المحققة خلال نفس الفترة، بلغت 19.2 مليار دينار، بعجز قيمة 2.5 مليار دينار بنسبة تحصيل لم تتجاوز 89% رغم ارتفاع النفط الخام في السوق لعالمي خـلال النصـف الثـاني مـن العـام حيث سجل متوسط سعره مبلغ 67.50 دولار بعد أن كانت تترواح أسـعاره بين 47 دولار و 55 دولار.

وبلغــت حصيلة الإيرادات الجمركية، طبقا للتقرير، 164 مليــون دينــار مقارنــة بالمستهدف البالغ 250 مليــون دينــار، ومن الملاحظ تدني الإيرادات الجمركية المحصلة خلال عام 2017، والتي لم تتجـاوز نسـبة 66 % من المتوقع تحصيله مع مع ملاحظة أنه بالرغم من تحسن الجباية عن العـام السابق، إلا أنه استمرت حالـة تـدني قيمـة المسـتهدف تحصـيله من مصـلحة الجمارك من سنة لأخرى خلال السنوات الأخيرة.

فيما بلغت حصيلة مصلحة الضرائب من الإيرادات الضريبة، 106% مـن المسـتهدف خـلال عام 2017، الـذي كـان مقـدرا، بقيمـة 800 مليـون دينـار، وتم تحصيل فعلا مبلغ 845 مليـون دينـار أي بفـائض قيمتــه 45 مليون دينـار.

إهدار مال عام

وأوضح ديوان المحاسبة، أنّ كل التقارير تؤكد الفساد وإهدار المال العام بمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ارجاع صكوك وأموال تثبت وجود عمليات اختلاس وتجاوزات مالية ضخمة وراءها.

وتابع: “هناك تنازعًا بين المسئولين على إدارة مؤسسات الدولة، ولهذا لجأنا في ديوان المحاسبة، إلى فرض الرقابة المصاحبة والسابقة، وتوقيف بعض المسئولين عن العمل”.

وبيّن التقرير، أنّ “سوء الإدارة” هو الذي يقف وراء عدم انعكاس التحسن الملحوظ في الاقتصاد الليبي على المواطن، مؤكدًا أنّ تأخير معالجة سعر الصرف “يفشل أيّ خطوة لإصلاح الاقتصاد الوطني.

The post “المحاسبة” يعلن خسائر في الإيرادات النفطية تصل لـ 2.5 مليار دينار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية