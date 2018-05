“بلدي مصراتة” يبحث المختنقات التي تواجه المؤسسات العامة داخل المدينة

عقد المجلس البلدي مصراتة اجتماعا مع كمال الدرويش رئيس الفرع البلدي قصر أحمد، وموظفي الفرع، ومختاري المحلات بالفرع، وعدد من المكاتب الخدمية، والشركات، والجهات، والمؤسسات العامة الواقعة داخل النطاق الإداري للفرع البلدي قصر أحمد

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الفرع البلدي قصر أحمد الصعوبات، والمختنقات التي تواجه هذه المؤسسات في أداء عملها، وبحث سُبل وآليات التغلب عليها، بزيادة التنسيق، والتعاون بين تلك المؤسسات المذكورة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الكريم، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

