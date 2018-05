لجان من مجلس النواب تلتقي وفدا من البرلمان الأوروبي في تونس

المتوسط:

قال طارق الجروشي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، إنه في إطار تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبتنظيم من بعثة الاتحاد الاوروبي الى ليبيا، التقى في تونس وفد من مجلس النواب الليبي يضم أعضاء من لجنة الخارجية ولجنة الصحة ولجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الداخلية بوفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي .

وتناول اللقاء، بحسب بيان لمجلس النواب، عدة قضايا أهمها الوضع السياسي الراهن وضرورة الإسراع في إيجاد حل للازمة السياسية و العمل على تنسيق المواقف المشتركة وتعزيز التعاون بين البرلمانين .

كما نظم على هامش الاجتماع لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا، وتطرق الاجتماع للأوضاع الراهنة في ليبيا والمشاكل التي تعترض سفر المواطنين الليبيين إلى دول الاتحاد الأوروبي ، والوضع الامني في الجنوب ومعاناة اهل تاورغاء، وكيفية مساعدة الجيش الليبي بنزع مئات الالغام التي زرعها الارهابيين في بنغازي وكيفية مساعدة بنغازي على اعادة اعمارها ، وتعهد مسؤولي البرلمان الأوربي بالدعم الشامل لكافة الجوانب الانسانية وانهم يقدرون معاناة النازحين والمتضررين ومدى الازمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين الليبيين .

ويأتي اللقاء ضمن مساعي مجلس النواب لتعزيز التعاون مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي بصفة خاصة وإمكانية تفعيل الاتفاقيات السابقة بشأن الحد من الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة وجرائم التهريب كافة وحماية الامن القومي والدولي.

وحضر الاجتماع من البرلمان الأوربي ، بيتينا موشايدت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا ، فابيو ماسيمو كاستالدو نائب رئيس البرلمان الاوربي، كلود موراييس رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، فرونسوا ماسولي رئيس الوحدة الاورومتوسطية والشرق الأوسط بالبرلمان الأوربي ، ايناس ايالا ساندير رئيس وفد البرلمان الأوربي للعلاقات مع بلدن المغرب العربي.

