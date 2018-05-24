بن إبراهيم: من العار أن يقف المواطن في طوابير المصارف وينعم النائب بالمرتبات والمزايا

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب ابو بكر بن إبراهيم الحالة العامة للبرلمان كالذي” يرقص رقصة الديك المذبوح”، معتبراً أنه لا أحد من الساسة يستطيع قول الحقيقة في الإعلام.

بن إبراهيم لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى إن إنتقال البرلمان الى بنغازي أو عدم إنتقاله لن يوفر السيولة للمدينة فالقضية ليست العودة بل دور مجلس النواب على أرض الواقع من ما يحدث.

وأبدى عضو مجلس النواب إستعدادهم للعودة لمقر المجلس في بنغازي ولكن هذا لن يحل المشكل الاقتصادي للمواطن ، مضيفاً :” عار كبير أن يقف المواطن بالطوابير أمام المصارف وأعضاء المجلس لا يعنيهم ذلك فهم بأروقة المقاهي والفنادق وينعمون بالمرتبات والمزايا”.

بن إبراهيم أعرب عن إستياءه من وجود 4 وفود ليبية خارج البلاد في بريطانيا ولبنان وشمال أفريقيا تتحمل الدولة تكالبفهم دون تحديد مهامها أو الغاية من وجودها خارج ليبيا.

وفي الختام تسائل النائب بن إبراهيم قائلاً:” أين هم أعضاء مجلس النواب من مايحصل، المبعوث الأممي غسان سلامة قام بزيارة برقة عدة مرات لكن لم يذهب أي أحد لزيارته والتباحث معه حول آخر المستجدات”.

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