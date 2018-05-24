تواصل عمليات تسجيل المهاجرين الصوماليين تمهيدا لعودتهم لبلادهم

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طرابلس، تواصل أعمال تسجيل وإجراء المقابلات الشخصية مع المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الصومالية من نزلاء فرع الجهاز بطريق السكة.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الخطوة تهدف إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين حتى يتمكنوا من السفر إلى بلاد أخرى، وذلك ضمن برنامج إعادة توطين الذي يأتي برعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية