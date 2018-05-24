درنة وسبها تقلقان بريطانيا

قال سفير بريطانيا لدى ليبيا، فرانك بيكر، الأربعاء، أن بلاده قلقلة بشأن الاشتباكات المسلحة الدائرة في سبها والأوضاع الأمنية داخلها.

وأشار بيكر في تغريدة عبر حسابه بتويتر إلى أن بريطانيا قلقة أيضاً تجاه التصعيد العسكري في درنة بعد انتهاء المهلة الزمنية التي منحها الجيش الوطني للجماعات الإرهابية المتواجدة داخل المدينة للخروج منها.

وحث السفير البريطاني كافة الأطراف على ضرورة احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان والتأكد من أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم مخاطر الاشتباكات المسلحة.

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