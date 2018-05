المتوسط:

التقي محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بح بمقر الوزارة في طرابلس، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا سعادة السيد كريستيان بوك، بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية والمستشار السياسي بالسفارة الألمانية.

وأعرب السفير الألماني عن تضامن جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة و شعبا مع الشعب الليبي ضد العنف و الإرهاب و قدم تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات .

وتناول اللقاء تطورات الوضع السياسي في ليبيا و الجهود المبذولة في اتجاه تحقيق الاستقرار السياسي و الأمني الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات و الاستفتاء على الدستور.

كما بحث الجانبين مسالة عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا، وصرح السفير الألماني في هذا الشأن بأن هناك ترتيبات لزيارة وزير الاقتصاد والتعاون الدولي الألماني إلى طرابلس خلال الفترة القريبة القادمة.

من جهته شدد الوزير محمد سيالة وزير الخارجية،،على أهمية استئناف عمل السفارة الألمانية للعمل في طرابلس و أن دولة ليبيا تعير اهتماما خاصا بدعم ألمانيا في مجال التدريب وتنمية القدرات .

كما حث السيد الوزير الجانب الألماني على تسهيل إجراءات منح الدبلوماسيين الليبيين الموفدين للعمل بالسفارة الليبية برلين تأشيرات الدخول اللازمة حتى يتسنى لهم الالتحاق بمقر عملهم و مباشرة المهام المكلفين بها، و أعرب عن اهتمام حكومة الوفاق الوطني بتعيين سفير لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في أقرب وقت لما تمثله ألمانيا من ثقل و وزن على المستويين الإقليمي و الدولي.

The post سفير ألمانيا لـ«سيالة»: ترتيبات لزيارة وزير الاقتصاد الألماني إلى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية