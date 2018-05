‎” المبشر”: حين يكون المنصب السياسي أسرع طريق للثراء فانت بدولة فاسدة

أعرب رئيس مجلس أعيان وحكماء ليبيا، محمد المبشر عن استياءه من الفساد الذي ينخر فى الدولة. وقال ” المبشر ” في إدراج له على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، ” حين يكون المنصب السياسي اسرع طريق للثراء فهذا يعني أنك في دولة فاسدة وفي مجتمع متواطئ مع الفاسدين”

وفي إدراج آخر استغرب “المبشر” من من يقولون أن الأمم المتحدة ستحل مشاكل ليبية، قائلا ” يقولون ان الأمم المتحدة ستحل المشكلة الليبيه !!..وهناك مبادرة فرنسيه، يبدوا ان هناك خلافات كبيره بين الكبار على ليبيا.. وفرنسا أكبر الاعبين تريد ان تلعب لوحدها وتابع: ” قالو البعثة بيدها الحل!!!!.. ومؤتمر جامع واشياء اخرى .. وترامب الى الان لم يقل شيء” وأين ليبيا من ما يحدث. واختتم قائلا ” لا شعب موجود ولا ليبيين نحن مجرد رعية”‎

