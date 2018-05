خاص المتوسط

أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري، حسن حبيب عن أسفه من الأرقام المفزعة التي جاءت في تقرير ديوان المحاسبة.

وأعتبر ” حبيب ” في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الخلل في تنفيذ تطبيق كامل بنود الاتفاق السياسي نتج عنه غياب للسلطة التشريعية وبالتالي غياب دورها الرقابي على المؤسسات التنفيذية.

وقال عضو مجلس الدولة ” بالرغم من أن الفساد ليس بالشيء الجديد إلا ان ما حدث خلال الفترة القليلة الماضية يعتبر نهباً للمال العام وليس مجرد فساد اداري”

وأصدر ديوان المحاسبة تقرير يقارب الـ1000 صفحة يفضح خلاله طرق التلاعب والتزوير للاستيلاء على النقد الأجنبي بالتوريدات الوهمية ورسوم التحصيل، ويعلن خسائر في الإيرادات النفطية تصل لـ 2.5 مليار دينار، بالإضافة إلى أن الحكومة المؤقتة رفعت الدين العام 15 مليار دينار، فضلا عن كشف إهدار داخلية ودفاع الوفاق” المليارات من أموال الليبيين

The post “عضو بالاستشاري”: تقرير ديوان المحاسبة كشف نهباً للمال العام وليس مجرد فساد إداري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية