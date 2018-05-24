ديوان المحاسبة: مصادر صرف الحكومة المؤقتة مجهولة والضبابية تكتنف مصادر تمويلها

أخبار ليبيا 24

قال تقرير ديوان المحاسبة طرابلس أن مصادر صرف الحكومة الليبية المؤقتة مجهولة، وأن الضبابية تكتنف مصادر التمويل التي أتيحت لها والتي يمكن بها تحديد قيمة الدين العام الناتج عن هذا الإنفاق والذي يتوقع أن يتجاوز 15 مليار دينار.

وأوضح الديوان في تقريره الدوري السنوي لسنة 2017 أن الــدين العــام التراكمــي النــاتج عــن إقفــال المــوانئ والحقــول النفطيــة مــن منتصــف العــام 2013م حتــى تــاريخ 31/12/2017 بلغ نحــو 58 مليــار دينــار، دون أن يشــمل ديــون الحكومــة المؤقتــة بمدينــة البيضــاء.

وبين التقرير أن إنفاق الحكومة المؤقتة وصل إلى 21 مليار دينار خلال خمس سنوات، مؤكدا أن مصادر الصرف للحكومة مجهولة والتي رفعت قيمة الدين العام الناتج عن هذا الإنفاق إلى 15 مليار دينار ليبى.

وبلغ حجم إنفاق حكومات طرابلس والبيضاء خلال الأعوام الستة الماضية، من 2012 وحتى 2017 تجاوز 277 مليار دينار.

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