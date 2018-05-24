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الوطني لمكافحة الأمراض يعلن توفر التطعيمات بمراكزه

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

اعلنت إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الامراض عن توفير التطعيمات حاليا بمراكزها.

وتشمل هذه التطعيمات الاتي: حديثي الولادة: متوفرة كاملة. شهرين : متوفر منها التهاب رئوي فقط. 4شهور : متوفر منها التهاب رئوي فقط. 6شهور : غير متوفر.. 9شهور: متوفر كاملة .. 12شهر : متوفرة كاملة.. 18شهر : متوفر المركب الفيروسي فقط.

كما اشرف المركز الوطني لمكافحة الامراض ومكتب الرعاية الصحية حي الاندلس على حملة التطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي للعاملين بمستشفى الرازي بمدينة طرابلس .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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