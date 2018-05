المتوسط:

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس عن عودة 4 مهاجرين غير مصريين غير شرعيين، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، إلى بلادهم طواعية.

وقال رئيس مكتب الإعلام بالجهاز حسني أبو عيانة، بحسب بيان للجهاز اليوم الخميس، إن عملية العودة تمت عبر مطار امعيتيقة الدولي إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية .

