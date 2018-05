المتوسط:

أشاد مكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، توثق الجهود المبذولة من قبل أجهزة الأمن والشرطة بحضور رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبري داخل ببلدية تاجوراء وأبوسليم، مساء الأربعاء.

وأوضح الإعلام الأمني في منشور له على صفحته بالفيسوك بوك، أن التغطية الإعلامية للمجهودات تأتى في إطار المتابعة الميدانية للخطة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبري، وللوقوف على التمركزات والدوريات الأمنية بالعاصمة والجهود المبذولة من أجل المجاهرة بالأمن للسهر علي راحة المواطن والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة.

«داخلية الوفاق» تتابع ميدانيا الخطة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس

