سيالة يلتقي السفير الألماني ويبحث معه استئناف عمل السفارة الألمانية في طرابلس

التقى وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة بمقر الوزارة بطرابلس بعد ظهر أمس الأربعاء مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا السيد كريستيان بوك.

وحضر اللقاء مدير إدارة الشؤون الأوروبية والمستشار السياسي بالسفارة الألمانية.

كما أعرب السفير الألماني عن تضامن جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة وشعباً مع الشعب الليبي ضد العنف والإرهاب وقدم تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للإنتخابات.

هذا وتناول اللقاء تطورات الوضع السياسي في ليبيا والجهود المبذولة في اتجاه تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الاستعدادات الجارية لإجراء الإنتخابات والاستفتاء على الدستور.

كما بحث الجانبين مسألة عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا، وصرح السفير الألماني في هذا الشأن بأن هناك ترتيبات لزيارة وزير الاقتصاد والتعاون الدولي الألماني إلى طرابلس خلال الفترة القريبة القادمة.

من جهته شدد الوزير محمد سيالة وزير الخارجية على أهمية استئناف عمل السفارة الألمانية للعمل في طرابلس وأن دولة ليبيا تعير اهتماما خاصا بدعم ألمانيا في مجال التدريب وتنمية القدرات.

هذا وحث سيالة الجانب الألماني على تسهيل إجراءات منح الدبلوماسيين الليبيين الموفدين للعمل بالسفارة الليبية برلين تأشيرات الدخول اللازمة حتى يتسنى لهم الإلتحاق بمقر عملهم ومباشرة المهام المكلفين بها، وأعرب عن أهتمام حكومة الوفاق الوطني بتعيين سفير لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية في أقرب وقت لما تمثله ألمانيا من ثقل و وزن على المستويين الإقليمي و الدولي.

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