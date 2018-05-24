الرقابة الإدارية تطالب برفع الإيقاف عن المهدي البرغثي لانقضاء المدة القانونية لإيقافه

طالبت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي برفع الإيقاف عن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي لانقضاء المدة المقررة قانونا للإيقاف لمصلحة التحقيق.

وقالت الهيئة في كتابها إلى السراج، إنها تولت متابعة وبحث التظلم المقدم من وزير الدفاع المفوض من قرار إيقافه عن العمل الصادر عن القائد الأعلى للجيش الليبي في 19 مايو 2017، والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها قاعدة براك الشاطئ وتحديد المسؤولية عنها، والذي نص مادته الثانية على إيقاف الوزير احتياطيا عن العمل لمصلحة التحقيق.

وأوضحت الهيئة، أن المادة (157) من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل قد حددت مدة الإيقاف لمصلحة التحقيق لا تزيد عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المجلس التأديبي، مشيرة إلى أن قرار إيقاف البرغثي قد صدر في 19 مايو 2017، ومن المفترض أن اللجنة قد قدمت تقرير بنتائج أعمالها.

كما طالبت هيئة الرقابة الإدارية في كتابها الصادر عن رئيسها المكلف نصر علي حسن، بموافاتها بما انتهت إليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني في مايو 2017.

وكان القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، قد أوقف وزير الدفاع المفوض المهدي البرغثي للتحقيق في الهجوم المسلح من قبل القوة الثالثة على قاعدة براك الشاطئ الجوية جنوب ليبيا في يوم 18 مايو 2017، وخلف عشرات القتلى والجرحى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر