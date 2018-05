سفير ألمانيا لـ«السراج»: عودة الشركات وعقد منتدى اقتصادي في ليبيا قريبا

المتوسط:

أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سفير جمهورية المانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا سعادة كريستيان بوك، رفقة المستشار السياسي بالسفارة ومسؤولة ملف التعاون الاقتصادي، وحضر اللقاء المستشار السياسي للرئيس السيد طاهر السني والمستشار الإعلامي السيد حسن الهوني.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بن البلدين، وجدد سعادة السفير خلال اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مشيداً بجهود السيد الرئيس لترسيخ المسار الديمقراطي في ليبيا، مؤكداً تطلع بلاده لتطوير وتنمية التعاون بين البلدين الصديقين، واشار السفير إلى استعداد الشركات الألمانية لاستئناف عملها في ليبيا، كما أعلن عن عزم وزير الاقتصاد الألماني زيارة ليبيا خلال شهر يوليو القادم.

وتحدث السفير عن رغبة عدد من المؤسسات لعقد منتدى اقتصادي في ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة، من جانبه رحب السيد الرئيس بعودة الشركات الألمانية في اطار شراكة اقتصادية فعالة، موضحاً أهمية تحديد قطاعات ومجالات التعاون، مشيداً بالتجربة الناجحة لهذه الشركات في السوق الليبي بمختلف مجالاته، وتناول الاجتماع الوضع السياسي الراهن والمبادرات المطروحة لحل الازمة الليبية حيث أكد السيد الرئيس إن نجاح أي مبادرة يتوقف على اتخاذ موقف اقليمي ودولي جماعي وموحد ملزم للجميع ، يقطع الطريق امام اي طرف يحاول العرقلة .

وأشار السفير إلى أن هناك أطراف محلية تستفيد من تناقضات المواقف الاقليمية والدولية لتسخرها لمصالحها الشخصية الضيقة، فهي مستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكدا أن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل المزيد من المناورات والمزايدات والمساومات السياسية، وأكد السيد الرئيس على خيار الانتخابات على أن تجرى وفق قاعدة دستورية مشيراً إلى ضرورة الاتفاق والإعلان عن موعد اجراءها.

