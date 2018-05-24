بدء ضخ المياه للخط الرئيسي المغذي لحي 700 في سرت

تستأنف اليوم الخميس، عمليات ضخ المياه في الخط الرئيسي المغذي لحي 700 وحدة سكنية بمدينة سرت.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أنه بناء على الملاحظات التي وردت من المواطنين سكان حي 700 وحدة سكنية ، تواصل السيد عميد بلدية سرت مع مدير مكتب سرت بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي حيث أفاد بأن الخط الرئيسي المغذي لحي 700 تم تنفيذ وصلات غير شرعية على طول المسار بعدد تجاوز الـ 100 وصلة الأمر الذي أدى إلى ضعف ضخ المياه،و تم الاتفاق على إزالة الوصلات غير الشرعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وبدء ضخ المياه في الخط اعتباراً من اليوم.

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