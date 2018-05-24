السراج يبحث مع السفير الألماني مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فائز السراج، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا كريستيان بوك، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وأكد المجلس على صفحته الرسمية، أن الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس شمل أيضاً، مناقشة المبادرات المطروحة لحل الأزمة الليبية، حيث جدد السفير الألماني خلال اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق ، مشيداً بجهود السراج لترسيخ المسار الديمقراطي في ليبيا.

وتناول الاجتماع الوضع السياسي الراهن، حيث أكد السراج، إن نجاح أي مبادرة يتوقف على اتخاذ موقف إقليمي ودولي جماعي وموحد ملزم للجميع ، يقطع الطريق أمام أي طرف يحاول العرقلة، مشيراً إلى أن هناك أطراف محلية تستفيد من تناقضات المواقف الأقليمية والدولية لتسخرها لمصالحها الشخصية الضيقة.

وبين رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع، إن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل المزيد من المناورات والمزايدات والمساومات السياسية.

كما تخلل الاجتماع سبل تفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بن البلدين، حيث بين السفير الألماني تطلع بلاده لتطوير وتنمية التعاون بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى استعداد الشركات الألمانية لاستئناف عملها في ليبيا، كما أعلن عن عزم وزير الاقتصاد الألماني زيارة ليبيا خلال شهر يوليو القادم.

وكشف السفير الألماني كريستيان بوك خلال الإجتماع، عن رغبة عدد من المؤسسات عقد منتدى اقتصادي في ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.

من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي، بعودة الشركات الألمانية ضمن إطار شراكة اقتصادية فعالة، موضحاً أهمية تحديد قطاعات ومجالات التعاون، مشيداً بالتجربة الناجحة لهذه الشركات في السوق الليبي بمختلف مجالاته.

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