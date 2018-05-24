آمر الكلية الجوية مصراتة يطالب المستشفى العسكري الإيطالي بالخروج من مقر الكلية

ليبيا – قرر آمر الكلية الجوية مصراتة اللواء طيار مفتاح عبجة توقف جميع المعاملات من الشركات والأفراد والزوار وعمليات الصيانة والبناء داخل المستشفى العسكري الميداني الإيطالي.

آمر الكلية أصدر في كتاب تلقت المرصد نسخة منه تعليماته بمنع تواجد أفراد المستشفى في ساحات العرض “ساحات التدريب داخل الكلية”لأي سبب إعتباراً من يوم الأحد الموافق الـ27 من مايو الجاري بإستثناء شركتي التموين والنظافة إلى حين صدور تعليمات من النائب الأول من المجلس الرئاسي.

وطالب عبجة ضرورة التقيد بما جاء في الكتاب الصادر من قبل المستشفى الذي جاء بناءً على كتاب النائب الأول بالمجلس الرئاسي ذو الإشارة رقم “01325” الصادر في 22 من أذار الماضي والذي حدد فيه تمديد عمل المستشفى خارج الكلية.

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