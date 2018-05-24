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ريبيرو تناشد بمساعدة عاجلة لدرنة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناشدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو ما أسمتهم بأطراف النزاع في درنة السماح الفوري بالوصول الآمن غير المقيد للسلع الضرورية والعاجلة وجميع الإمدادات إلى المدينة..

ريبيرو في بيان لها  نشرته البعثة الأممية قالت إن المجتمع الإنساني يشعر بالانزعاج من عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى درنة رغم المطالبات المتكررة  بالسماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني بتقديم المساعدات اللازمة لدعم المرافق الطبية.

وأشارت ريبيرو إلى أن استمرار حصار درنة وتصعيد النزاع له أثر مدمر على المدنيين الذين يخشون على حياتهم مبينة أن تقارير أولية  تشير إلى مقتل طفل واحد على الأقل وفرار مئات العائلات من منازلهم و أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يصل إلى مستويات حرجة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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