الخيالي: المنطقة الجنوبية تعاني توالي القرارات المتباينة

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، الخميس، إن البلدية تعاني نتائج قرارات متتالية متباينة تصدر عن المسؤولين بالمجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن ذلك من نتائج المركزية المستفحلة بالدولة، بحسب تعبيره.

وأضاف الخيالي، في تصريح للرائد، أن البلدية تواجه عددا من القرارات ولجان أزمة متنوعة، الأمر الذي يترتب عليه تداخلا في الاختصاصات، وخلافات في القرارات، مبينا أن اجتماعا ضم عددا من أعيان المدينة الأربعاء مع عضو الرئاسي أحمد كاجمان أسفر عن تكليف لجنة أزمة جديدة، موضحا أن ممثلي المنطقة الجنوبية ثلاثة من أعيان ومشائخ المدينة غير قادرين على تحمل المسؤولية المناطة بهم، وفق قوله.

وأوضح الخيالي أن اجتماعه اليوم مع أصحاب محطات الوقود الذين يشتكون عدم حصولهم على مخصصاتهم من الوقود خلص إلى تضمين مطالبهم مذكرة تمهيدا لوضعها بين أيدي المسؤولين، مشيرا إلى أن المدينة تشهد وضعا أمنيا مستقرا منذ مطلع شهر رمضان.

واستنكر الخيالي الأعمال التي يقوم بها بعض المسؤولين في الحكومة باجتماعهم بين الحين والآخر بأعيان ومشايخ المنطقة، مؤكدا أن بعض الأمور ليست من اختصاصاتهم جميعا.

يذكر أن مدينة سبها عانت على مدى أربعة أشهر نقصا حادا في الوقود والغاز، قبل أن تبدأ شركة البريقة تسيير أولى قوافلها لإمداد المنطقة بالوقود في أبريل المنصرم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية