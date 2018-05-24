بالاسماء.. قوائم نتائج قرعة الحج 2018 ليبيا للحصة الاضافية لـ 2000 حاج

اعلنت اداراة شؤون الحج والعمرة الليبية اليوم قوائم خاصة بنتائج قرعة الحج 2018 ليبيا للحصة الاضافية.

وجاءت نتائج القرعة للحصة الاضافية وفقا لبيان صادر عن الادارة في صفحتها الرسمية في فيسبوك لعدد (2000) حاج موزعة على جميع المناطق حسب النسبة المئوية للكثافة السكانية للمناطق الصادرة عن مصلحة الاحوال المدنية.

واجريت القرعة يوم أمس بمقر الهيئة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية بحضور جميع منسقي حجاج المناطق، وتعد هذه الحصة مبدئية إلى حين الحصول على الموافقة من قبل السادة مسئولي الحج بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يلي صور النتائج والقوائم كشف حجاج القرعة للحصة الاضافية لعام 2018 1439 لجميع المناطق الليبية نقلا عن صفحة الادارة في الفيسبوك/