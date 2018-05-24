إصابة أكثر من 20 مهاجر غير شرعي في إطلاق نار بمدينة بني وليد الليبية

استقبل مستشفى بني وليد العام أكثر من 20 مهاجرا غير شرعي بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل مهربين في طريق عمارات 51 بمدينة بني وليد مساء أمس.

وأكد رئيس المجلس المحلي بني ولبد، علي النقراط إصابة 23 مهاجرا غير شرعي جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل أحد المهربين بطريق عمارات 51 بالمدينة، أثناء محاولتهم الفرار منه والهرب إلى بعض الأودية في المنطقة.

وأوضح النقراط لموقع ليبيا الخبر، أن المهاجرين غير الشرعيين تعرضوا لإصابات متفاوتة بين البسيطة والبليغة؛ مؤكدا دخولهم للمستشفى بني وليد العام وتلقيهم للعلاج.

من جهتها طالبت بعض منظمات المجتمع المدني في بني وليد وبعض الأهالي، الجهات الأمنية بالتصدي للمتاجرين بالبشر وتعقب المهربين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لمعاقبتهم.

ولقي 30 مهاجرا غير شرعي مصرعهم في فبراير الماضي، جراء تصادم حافلة تقلهم قرب مدينة بني وليد جنوب غربي ليبيا.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فقد أصيب نحو مئة آخرين بجروح في الحادث الذي وقع على بعد 170 كلم جنوب شرقي طرابلس، بحسب ما أعلن المتحدث باسم مستشفى المدينة حاتم التويجر.

وأوضح التويجر، أن أكثر من 300 مهاجر غالبيتهم من أريتريا والصومال كانوا على متن الشاحنة عند انقلابها عند الصباح.

بدروها، نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”، عن مدير عام مستشفى بني وليد محمد المبروك، قوله إن إجمالي الناجين والمصابين بلغ 126 حالة بينهم 35 حالة بحاجة لتحويل إلى مشافي طرابلس، بينما يحتاج 7 منهم إلى عناية مركزة لإصابتهم بجروح بليغة، فيما كانت إصابات البقية بسيطة تفاوتت بين رضوض وكدمات.

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