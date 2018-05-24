مدير مكتب القذافي يؤكد تمويل حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007

قال مدير مكتب القذافي سابقا بشير صالح، إن نظام القذافي دفع سرًا للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مبالغ مالية لتمويل حملته الانتخابية العام 2007 .

واوضح بشير صالح في تحقيق صحفي بثّته قناة فرانس 2 ونشرته فرانس برس أن نظام القذافي كانت له ميزانية خاصة للأشخاص الذين يريد أن يدعمهم مقدرًا هذه الميزانية بنحو 350 مليون يورو، من دون أن يوضح لمن كانت توزع.

ووجه القضاء الفرنسي في مارس الماضي تهمة فساد لساركوزي وتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال من صناديق حكومية ليبية.

ونفى ساركوزي على الدوام حصول أي تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2007 التي انتهت بانتخابه رئيسًا، ويتسلم هذا الملف خمسة قضاة ماليين منذ خمس سنوات، بحسب وكالة فرانس برس.

ونشرت وسائل إعلام دولية في مايو 2012 وثيقة ليبية تشير إلى تمويل سري بنحو 50 مليون يورو لمساعدة ليبيا في الخروج من عزلتها الدبلوماسية.

وأكد مسؤولون ليبيون سابقون حصول تمويل لحملة ساركوزي حيث روى رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي المحمودي أن كلود غيان مدير حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007 اتصل ببعض أصدقائه مثل بشير صالح فقام الأخير بتسليم غيان خلال لقاء تم في فندق باريسي أموالًا باليورو والدولار وُضعت في حقيبة؛ بحسب تحقيق سابق نشرته وكالة فرانس برس.

من جانبه، أكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لرويترز أنه سلم بين أواخر العام 2006 ومطلع العام 2007 ثلاث حقائب تحتوي على خمسة ملايين يورو من نظام القذافي إلى ساركوزي الذي كان يومها وزيرًا للداخلية وإلى كلود غيان الذي وجه إليه أيضًا الاتهام في إطار هذا الملف.

الجدير بالذكر ان مسؤولين ليبيين آخرين نفوا حصول هذا التمويل ولم يحصل المحققون بعد على أية أدلة مادية تؤكد حدوث الأمر؛ بحسب فرانس برس.

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