برلماني ليبي: الأمم المتحدة ما تزال تعترف بالاتفاق السياسي؛ والانتخابات مكملة له

قال عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة، إن الأمم المتحدة ما تزال تعترف بالاتفاق السياسي، خاصة بعد إجراء تعديلات جزئية عليه، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي يعتبر الإطار الصالح للعمل السياسي في ليبيا.

وقال بعيرة لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، إنه يخالف رأي المبعوث الأممي غسان سلامة في التخلي حالياً عن الاتفاق السياسي، معتبراً أن الانتخابات مرحلة مكملة للاتفاق السياسي ولا تعارض بين الاثنين.

وأكد بعيرة ان توفير الأمن والاستقرار شرط أساسي لإجراء انتخابات ناجحة وكذلك لضمان التزام مختلف الأطراف بما تسفر عنه الانتخابات من نتائج.

وبيّن عضو مجلس النواب الليبي ان أهم نقطتين أشار إليهما سلامة في أحاطته أمام مجلس الأمن الدولي هما ضرورة أن تنهج ليبيا نهجاً لا مركزياً موسعاً في إدارتها لكي ترضي رغبات مختلف الطوائف والجماعات من أجل أن لا يتم اختيار أية قيادات ليبية جديدة بناء على مواقعها فقط بل على ما يتوفر لديها من قدرة على القيادة والنجاح فيها بحسب سوبتنيك الروسية.

وأشار بعيرة إلى أن الأطراف غير الليبية لا يمكنها التوصل إلى حل لأزمة البلاد ما لم تتوصل الأطراف الليبية ذاتها إلى توافقات وتنازلات بينها.

من جانبه، شدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، على ضرورة إجراء الانتخابات بليبيا في أسرع وقت ممكن، وأنه لابد من إشاعة الظروف المناسبة لإجرائها.

وأشار سلامة في إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا الإثنين الماضي، إلى إجراء جولة جديدة لتسجيل الناخبين، والالتزام المسبق للقبول بالنتائج مع ضرورة توفير الموارد الضرورية واتخاذ الترتيبات الأمنية القوية، حسب قوله.

ولفت سلامة، إلى أن الدعوة إلى إجراء انتخابات من شأنها توحيد البلاد برمتها، وأنه هناك توق للخروج من العملية الانتقالية، منوها إلى أن الدفع بالعملية السياسية حيوي للغاية، وأن تعديل الاتفاق السياسي كان مطلباً من جميع الأطراف الليبية والبعثة تسعى لتقريب وجهات النظر.

وكان غسان سلامة، صرّح الشهر الجاري من الجزائر بأن خطة العمل من ليبيا التي أعلنتها البعثة الاممية في سبتمبر 2017 شهدت تقدم متفاوت الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن المبعوث الاممي غسان سلامة قد أعلن في سبتمبر 2017 عن “خطة العمل من أجل ليبيا”، التي تشمل ثلاث مراحل ويستغرق تنفيذها سنة واحدة، تتمثل في تعديل الاتفاق السياسي، ومن ثم عقد مؤتمر وطني ثم إقرار الدستور، وإجراء استفتاء على الدستور، ومن بعدها إجراء انتخابات رئاسية ثم برلمانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر