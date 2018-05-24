رئيس الأعلى للدولة: الحوار يجب أن يكون ليبيا دون تدخلات خارجية

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على أهمية أن يكون الحوار ليبي ليبي، بعيدا عن التدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن هذا هو الخط الذي يتبناه المجلس الأعلى للدولة.

وقال المشري، عقب لقائه وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، في الجزائر، إنه وجه سابقا خطابا لمجلس النواب، وأجرى اتصالات مع المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية في ليبيا.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة توطيد الحوار بين مختلف الأطراف الليبية للوصول إلى حل للأزمة التي تشهدها البلاد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

من جانبه؛ جديد وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل تبني الجزائر الحوار الشامل “كخيار وحيد للوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة, ويضمن سيادة و وحدة ليبيا و انسجام شعبها و يؤسس لبناء دولة المؤسسات و القانون”.

واكّد المشري أن مواقف أغلب الفاعلين بليبيا “تكاد تكون متطابقة” مع المقاربة الجزائرية المبنية على الحوار الشامل بين مختلف الاطراف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة التي يعرفها هذا البلد.

واستعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة والوزير الجزائري مختلف المستجدات حول الوضع الليبي, السياسية منها و العسكرية.

ويزور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الجزائر ضمن الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا.

واحتضنت الجزائر الاسبوع الجارس الاجتماع الثلاثي لدول جوار ليبيا، وناقشت الدول الثلاث مجموعة من السيناريوهات المحتملة للأزمة السياسية والأمنية الراهنة في ليبيا، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وحذّرت الدول الثلاث التأخير في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، ما سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات.

ودعا البيان الختامي إلى دعم إضافي للتسوية في ليبيا، ووضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، ودعا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات، خاصة المؤثرة منها، إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية، وشدد على أن يكون الحل السياسي للأزمة الليبية ليبياً، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

الجدير بالذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تلقّى دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، والذي سيقام بالعاصمة باريس في التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.

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