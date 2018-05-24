سيالة: الأمم المتحدة لا تتوقع انتخابات بـ2018

دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد طاهر سيالة، الخميس، الشركات العالمية والمستثمرين للقدوم إلى ليبيا، مؤكدا أنه سيتم توفير التسهيلات اللازمة من أجل البدء بإعادة الإعمار بعد أن تتفق الأطراف على حل سياسي.

وجاءت تصريحات سيالة في ندوة عقدت بعنوان “عودة الاندماج الليبي في الاقتصاد العالمي”، ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال سيالة إن المشاورات الجارية تبحث إجراء انتخابات برلمانية تجلب الاستقرار للبلاد، مضيفا أن الأمم المتحدة تتوقع أن يكون موعدها بداية 2019.

وأشار سيالة إلى أن الأوضاع الأمنية في البلاد تحسنت، وانعكست على الوضع الاقتصادي، وخاصة بعد السيطرة على الهلال النفطي وزيادة إنتاج النفط إلى 1.6 مليون برميل خلال العام الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية