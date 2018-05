تقرير المحاسبة: مكافأة خمسة أشهر لرئيس الوطنية للانتخابات وأعضائها بقيمة 100 ألف دينار ومكافات الحراسة بـ 28 ألف دينار في شهر واحد

المتوسط:

رصد التقرير العام لديوان المحاسبة عدد من المخالفات المالية في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وكشف التقرير الذي تضمن مراقبة سير عمل المفوضية خلال عام 2016، ” تزايد الانفاق خلال شهر ديسمبر بقصد استنفاد المبالغ المالية واستمرار ورود مقابل مرتبات العاملين بالمفوضية من وزارة المالية بنغازي (الحكومة المؤقتة) دون تطبيق احكام قانون الرقم الوطني”.

وأكمل التقرير،” عدم قيام المفوضية بمطالبة اللجان الانتخابية التابعة لها بالمناطق بترجيع بواقي الحوالات الخاصة والبالغة قيمتها نحو 274 ألف و534 دينار”.

وأكد التقرير، ” إن هناك مبالغة في صرف مكافئات المتعاونين واللجان الانتخابية والحراسة خصما من بند مكافئات لغير العاملين بقيمة 755 ألاف و370 دينار أي بنسبة 41 % من المصروفات كما لوحظ الصرف دون تمرير على منظومة الرقم الوطني”.

وكشف التقرير، ” أنه تم صرف مكافأت لمدة خمسة أشهر لرئيس الهيئة الوطنية وأعضاء المجلس بواقع 5000 شهريا وإجمالي المكافآت 100 ألف دينار، ومكافات لأفراد الحراسة لشهر أغسطس 2016 قدرت ب 28 ألف و116 دينار “.

وأوضح التقرير،” إن إدارة المفوضية قامت بصرف مستحقات اجازة للمتقاعدين والمنتهي نبدهم وتحميلها على بند مكافئات لغير العاملين، كما لــوحظ احتفــاظ ادارة المفوضية بــأكثر مــن حســاب مصرفي لــذات الغــرض المخالفة لتعليمات ومنشورات وزارة المالية المتعلقة بإدارة حسابات الدولة”.

