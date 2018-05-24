مناشدات أممية للسماح بالوصول الإنساني العاجل إلى درنة

أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، عن قلق المجتمع الإنساني تجاه استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى درنة على الرغم من الطلبات المتكررة. وناشدت ريبيرو، في بيان أصدرته، جميع الأطراف بالسماح فوراً بوصول آمن وغير مقيد إلى درنة للجهات الفاعلة في المجال الإنساني والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة، قائلة إنه من الضروري أن نكون قادرين على تقديم المساعدة للمحتاجين دون تأخير لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وأضافت ريبيرو “إن استمرار حصار درنة وتصعيد النزاع أثر مدمر على المدنيين الذين يخشون على حياتهم، حيث تشير التقارير إلى مقتل طفل على الأقل وفرار مئات العائلات من منازلهم”، لافتة إلى أنه على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين من الاعتداء وحريتهم في التنقل، بما في ذلك تسهيل الخروج الآمن للراغبين في مغادرة المدينة.

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