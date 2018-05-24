مخيم تاورغاء بعد 114 يوماً من المعاناه في قرارة القطف

لازال اهالي تاورغاء المرابطين في قرارة القطف يعانون من ظروف إنسانية قاسية بعد تخلي المجلس الرئاسي عن وعوده بحل أزمة نازحي تاورغاء كاميرا بوابة افريقيا زارت المخيم. واطلعت علي الأوضاع الانسانية الصعبة التي تمر بها قرابة 200 عائلة منعت منذ الاول من فبراير من العودة الي مدينتهم تاورغاء. وبعد مرور عاصفة رملية قوية علي المخيم ادت الى تساقط اغلب الخيام وهلع الأسر والعائلات بالمخيم مِمَّا ادى الي تعطيل شبه كامل للمستشفي الميداني بالمخيم وفسدت اغلب الأدوية بالمستشفي الميداني.

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