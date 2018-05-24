الزائدي يدعو "لإعادة ترتيب المبادئ الوطنية"

دعا القيادي الليبي السابق، وأمين المكتب التنفيذ للحركة الشعبية الوطنية الليبية مصطفى الزائدي، الي إعادة ترتيب المبادئ الوطنية منطقيا وواقعيا، وصياغة أهداف قابلة للتحقق والقياس.

وقال الزائدي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، لكل منا اختياراته ومبادئه، وانا ضمن كثيرين الذين راءوا في المشروع الجماهيري وسيلة لبناء بلد مستقل مزدهر، ويمكننا الجدال حول ذلك إلى ما لا نهاية، ولازلت من المقتنعين أن به حلا ناجعا لما نحن فيه، ويمكنني لو كان الأمر يتعلق بشأن شخصي أو موقفا تاريخيا ضيقا، أن أعلن التمسك بذلك وأنا على يقين أني لم أُجانب الصواب، لكن الأمر يتعلق بوطن ينهار وشعب تنتهك حقوقه، وبتصور لمستقبل مظلم يتجه إليه، لذلك علينا أن نتجاوز رغباتنا وقناعاتنا الخاصة ونبحث في ما يفيد الوطن وما يخدم الشعب، علينا إن كان كفاحنا لوجه الله والوطن، أن ننطلق من الواقع وفقا لما نريد أن يكون عليه وطننا في المستقبل.

وتابع الزائدي، “هذه ليست دعوة للتنازل عن المبادئ ولا التفريط في القناعات، بل هي دعوة للأخذ في الاعتبار بقناعات الأخرين الذين هم اهلنا، إخوتنا وأبناء عمومتنا، فالايديولوجيا وحدها لا تخرج الأوطان من أزاماتها، لكنها مهمة في مراحل بناء الدول، والليبيون لا يتأثرون كثيرا بها، فينجرون دائما للطموحات الفردية والنعرات الجهوية والقبلية، علينا أن نناضل أولا ، بشكل جماعي مع كل الوطنيين من أجل انتزاع الوطن من براثن العبث الأجنبي ومظاهره، ثم نناقش معا أسس التعايش بين الليبيين”.

وأكد الزائدي، أنه بعد هذا الحجم من الدماء، وهذا الكم من المعاناة على كل الأصعدة، لا يمكن تصور قدرة مجموعة إيديولوجية مهما كانت حجتها وانتشارها أن تفرض رؤيتها على المجتمع، قائلا “إن المثل الصارخ على ذلك هو فشل الإسلامويين الذريع في إقامة مشروعهم العدمي بالرغم من الدعم الدولي وشدة القمع وقوة القاعدة التي استغلوها ويستندون إليها وهي “الاسلام هو الحل””. وأكد الزائدي، أن السؤال الذي ينبغي أن يناقشه الجميع، هو هل نبحث عن بطولة تاريخية لكل فرد منا، فنحاول أن نكتب مقدما ما نريد أن يقوله التاريخ عنا ؟؟ أم أننا مطالبون بأداء واجبنا من أجل المساهمة في إستعادة الوطن وحمايته وتأسيسه على قواعد متينه، وليكتب التاريخ ما يكتب، فعندها نكون قد قمنا بما هو مطلوب منا؟.

وأضاف الزائدي، “أعلم أنه لدى من يُقدمون أنفسهم كمبدئيين الكثير ليردوا على قولي هذا !! لكني أعلم انهم فقط ينجحون في نظم الكلامات وصياغة الشعارات، التي لن تقدم ولا تؤخر !! ادعو بقوة إلى إعادة ترتيب المبادئ الوطنية منطقيا وواقعيا، وصياغة أهداف قابلة للتحقق والقياس، ليس من نافذة البرجماتية ولا الواقعية المتخشبة، لكن بمنظور المطلوب والممكن، فاولى المبادئ التي ينبغي التوافق عليه بين الوطنيين، أن ليبيا وطن موحد مستقر أمن مستقل، وأن الشعب الليبي وحده من يقرر مصيره ويصنع حاضره ويخطط لمستقبله، وإن الليبيون ذكورا وإناثا متساوون في الحقوق والواجبات، ومتساوون في ثرواتهمم التي منٌ بها الله عليهم”.

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