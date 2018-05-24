ديوان المحاسبة يكشف أسباب التصخم في نفقات المجلس الرئاسي

كشف ديوان المحاسبة بطرابلس، عن تضخم كبير في نفقات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وأرجع الديوان في تقريره السنوي للعام 2017 الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه، سبب تضخم نفقات الرئاسي إلى المبالغة والإسراف في الصرف بشكل لا يتناسب مع العسر المالي الذي تعاني منه الدولة، إضافة إلى أن العديد من المصروفات التي تكبدها المجلس الرئاسي غير معني بتنفيذها ولا تتعلق بأعماله التسييرية وهي اما تخص جهات أخرى ممولة من ميزانية الدولة ولها نخصصاتها أو لجهات وأشخاص لا يجوز قانونا تحمل مصروفاتهم.

وأضاف التقرير، أن التضخم في المجلس الرئاسي يرجع للتضخم في اقتصاد الدولة بتكبد تكلفة تعادل من 4 إلى 14 ضعف القيمة الحقيقية للغرض أو الخدمة نتيجة فرق سعر الصرف، فعلى سبيل المثال يتحصل مجلس الوزراء على السلع والخدمات من الجهات الخاصة بسعر السوق الموازي مع تحميله بهامش ربح الخدمة يصل إلى 40% بسبب التعامل بالصكوك مما يؤدي إلى تجاوز تكلفة الدولار الواحد لبعض الخدمات إلى 21 دينار، إضافة إلى ازدواجية الانفاق نتيجة ازدواجية الدواوين لمجلس الوزراء فعلى سبيل المثال تم إنفاق مبلغ 22,873,107 دينار على المرتبات متضمنة من تم ندبهم لديوان المجلس الرئاسي وعددهم 33 موظف وصرف مرتباتهم بقيمة 2,5 مليون دينار ليؤدوا نفس المهام التي تنفذ من قبل موظفي ديوان مجلس الوزراء مما يعد ازدواجية في الصرف.

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