السفير الألماني لـ«السراج»: شركاتنا مستعدة لاستئناف عملها في ليبيا

المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا كريستيان بوك، لبحث آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين .

وشارك في الاجتماع المستشار السياسي بالسفارة الألمانية بليبيا، ومسؤولة ملف التعاون الاقتصادي، والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني، والمستشار الإعلامي حسن الهوني.

وجدد السفير، خلال اللقاء، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مؤكداً تطلع بلاده لتطوير وتنمية التعاون بين البلدين الصديقين، واستعداد الشركات الألمانية لاستئناف عملها في ليبيا، مشيرة إلى عزم وزير الاقتصاد الألماني زيارة ليبيا خلال شهر يوليو القادم، لرغبة عدد من المؤسسات لعقد منتدى اقتصادي في ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.

