المتوسط:

أغلقت قوات الردع الخاصة بالتعاون مع جهاز البحث الجنائي التابع لداخلية الوفاق منطقة رأس حسن بالعاصمة طربلس إثر مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، عقب هجوم ميليشيات با ب تاجوراء على المواطنين بالمنطقة.

وحذر جهاز البحث الجنائي المواطنين من التواجد في شوارع المدنية والابتعاد عنها لما وصفه بـ«توتر الوضع الأمني بالمنطقة».

وتشهد المنطقة حالة من الاحتقان والغضب الشديدين بعد الهجوم الذي قامت به ميلشيات باب تاجوراء على المنطقة، حيث حدثت حالة من الكر والفر بين المواطنين بالمنطقة بعد سماع دوي الرصاص ومقتل عدد منهم على أيدي تلك المليشيات.

وتحاول صحيفة «المتوسط» التواصل مع المسؤولين الأمنيين بالمنطقة للوقوف على حقيقة الأمر.. وسنوافيكم بالتفاصيل.

The post فيديو| مقتل 4 وإصابة آخرين في هجوم مسلح على منطقة راس حسن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية