المتوسط:

قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، «إن نجاح أي مبادرة في إطار السعي لحل الأزمة الليبية يتوقف على اتخاذ موقف إقليمي ودولي جماعي وموحد ملزم للجميع، ما يقطع الطريق أمام أي طرف يحاول العرقلة».

وأضاف «السراج»، خلال لقائه السفير الألماني لدى ليبيا لمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، «إن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل المزيد من المناورات والمزايدات والمساومات السياسية، ولابد من خيار الانتخابات على أن تجرى وفق قاعدة دستورية، وضرورة الاتفاق والإعلان عن موعد إجراءها».

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن هناك أطرافا محلية تستفيد من تناقضات المواقف الإقليمية والدولية لتسخرها لمصالحها الشخصية الضيقة، فهي مستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه.

The post «السراج»: ليبيا لم نعد تحتمل مساومات سياسية.. والاتفاق على الانتخابات أصبح ضرورة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية