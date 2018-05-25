سيلفي عبدالرحمن سلامة يجمع فناني ليبيا في رمضان

تجربة جديدة ومبتكرة للإعلامي عبدالرحمن سلامة ، وهي برنامج ( سيلفي ) ،البرنامج حواري يشارك فيه سلامة نخبة من الفنانين الليبيين والنجوم من مختلف المدن الليبية .

والجديد في البرنامج أن تصويره بالهاتف النقال وعن طريق عصاة النقال ،ومن خلال هذا البرنامج خرج سلامة عن المالوف في مثل هذه البرامج والتي تكتفي بعرض سير الضيوف وعرض افكار اعمالهم ومنجزهم الفني لينطلق بهم لرحاب اوسع حيث اسقط حوارات الحلقات على الواقع الذي يعيشه الليبيين في ظل هذه الظروف ..

فقد قام الضيوف من الفنانين بالحلقات بإرسال رسالة مودة وصفاء وتسامح بين الليبيين ودعوة لبناء ليبيا والخروج بها من كبوتها ..

ومن الضيوف في هذا الجزء الأول كل من الفنانين : سعد الجازوي ، راسم فخري ، محمود الزردومي ، عوض السمين، محمد الطيب ، فرج بالحمد ، مسعودة القرش ، سالم عيسى ، رجب العريبي ، جمال النويصري ، وغيرهم من نجوم ليبيا

والجديد في هذا البرنامج ان من يعده ويقدمه ويقوم بتصويره ايضا هو عبدالرحمن سلامة نفسه .

وخلال هذا البرنامج أكد الضيوف إعجابهم بهذه الفكرة خاصة وأن فكرتها التقنية جعلتهم على فطرتهم فقد ابعدتهم خلال احاديثهم عن سطوة الكاميرات المعتاد التصوير بها في مثل هذه البراميلفي.. من اعداد وتقديم (عبد الرحمن سلامة )

ومن المتوقع ان يعرض ضمن برامج النصف الخير لهذا الشهر الكريم ..الفكرة جديدة وسلامة اعلامي مقتدر لذا يتوقع المهتمين نجاح منقطع النظير لهذه الحلقات

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