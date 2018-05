نشطاء: كتيبة ميلشيا باب تاجوراء تشتبك مع أهالي «راس حسن» بالذخيرة الحية

المتوسط:

تشهد منطقة راس حسن وخاصة شارع الظل بالعاصمة طرابلس حالة من التوتر الحذر بعد الهجوم الذي قام به مسلحون تابعون لميليشيا باب تاجوراء على أهال المنطقة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أخبارا عن تجمع عدد كبير من الأهالي أمام مسجد الشريف وتوجهوا إلى مقر كتيبة ميليشيا باب تاجوراء، التي اشتبك عناصرها بالرصاص الحي مع الأهالي ما أدى إلى سقوط قتيل وجرحى.

أغلقت قوات الردع الخاصة بالتعاون مع جهاز البحث الجنائي التابع لداخلية الوفاق منطقة رأس حسن بالعاصمة طربلس إثر مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، عقب هجوم ميليشيات با ب تاجوراء على المواطنين بالمنطقة.

وحذر جهاز البحث الجنائي المواطنين من التواجد في شوارع المدنية والابتعاد عنها لما وصفه بـ«توتر الوضع الأمني بالمنطقة».

وتشهد المنطقة حالة من الاحتقان والغضب الشديدين بعد الهجوم الذي قامت به ميلشيات باب تاجوراء على المنطقة، حيث حدثت حالة من الكر والفر بين المواطنين بالمنطقة بعد سماع دوي الرصاص ومقتل عدد منهم على أيدي تلك المليشيات.

