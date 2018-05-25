الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بإطلاق سراح “قشوط” و “اليعقوبي”

بروكسل-العنوان

دان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة اعتقال الإعلامي سليمان قشوط رئيس جائزة “سيتيموس” ورفيقه محمد اليعقوبي مدير التنفيذي للجائزة، مطالبا رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بالعمل بشكل عاجل على إطلاق سراحيهما.

وقال الاتحاد “إن مسلحين تابعين لحكومة الوفاق الوطني اعتقلا الصحفي سليمان قشوط والصحفي محمد اليعقوبي أثناء تواجدهما في أحد مقاهي منطقة حي الأندلس في العاصمة طرابلس في 29 أبريل2018”.

وقال أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجي، “تقع على عاتق حكومة الوفاق الوطني مسؤولية وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها الصحفيين، ووقف الاعتقال التعسفي للصحفيين وترهيبهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ويجب على جميع الأطراف إعطاء أولوية قصوى لسلامة الصحفيين العاملين في ليبيا وأمنهم”.

وأضاف الاتحاد في بيان “لم تقدم “قوة الردع الخاصة” التي أوردت التقارير أن عناصرها قاموا بعملية الاعتقال، حتى الآن مذكرة اعتقال أو أي تبرير قانوني للاعتقال، ولكن بحسب تصريح لأحمد بن سالم، المتحدث باسم القوة المسلحة، فإنه لا علاقة لاعتقالهما بالجائزة الإعلامية”.

وأشار الاتحاد إلى أن أحد أقارب قشوط ، وعدد من زملائهما، قال “إنه قد تلقى عدة تحذيرات قبل تنظيم فعالية الجائزة وبعدها، علما بأن احتفالية الجائزة نظمت في 28 مارس”.

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