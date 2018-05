الجيش يواصل تحرير درنة.. و«إفتاء المؤقتة»: «شورى المجاهدين خوارج»

المتوسط:

يواصل الجيش الوطني الليبي معركة تحرير درنة من أجل تخليصها من إرهابيي مجلس شورى درنة المنحل، رغم المحاولات المستميتة لثني الجيش عن قراره تخليص المدينة من الجماعة الإرهابية التي تحكمت في مصيرها منذ سنوات بدعوى الجانب الإنساني؛ الذي لا يمكن إغفاله من قبل الجيش، لكنها كلمة حق أريد بها باطل لدى البعض، دون أن نغفل حسن النية لدى آخرين.

السيطرة على مواقع جديدة

وكشف آمر غرفة عمليات “مر المختار”، اللواء سالم مفتاح الرفادي، سيطرة الجيش على مواقع جديدة بمحور مرتوبة الفتائح، شرق درنة وبسط سيطرتها على منطقة ما يعرف بـ”الشيشمات ومحيط مقبرة الفتائح”، مشيرًا إلى أنه “لا يفصلنا عن درنة سوى 3 كلم، وجارٍ تمشيط المنطقة من الألغام من قبل صنف الهندسة العسكرية”.

‏فيما أكد مسؤول مكتب الإعلام بالكتيبة “276 مشاة” التابعة للجيش الليبي المنذر الخرطوش، أن قواته تصدت لهجوم على منطقة تمسكت، قرب مدينة درنة شرق البلاد.

وأوضح الخرطوش في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن “التنظيمات الإرهابية تحاول السيطرة على المنطقة لأهميتها الاستراتيجية قرب المدينة”، مؤكدًا أن “المنطقة تشهد اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر بعد التصدي لهجومهم”.

وأشار مسؤول مكتب الإعلام بالكتيبة “276 مشاة” التابعة للجيش الليبي إلى أن قواتهم التابعة للقاطع الخامس كرسة بإمرة العميد علي القطعاني تتمركز في مواقع متقدمة الآن لمساندة القوات الخاصة ووحدات الجيش الليبي الأخرى.

المعكرة مستمرة

وبدوره، قال الناطق باسم الجيش، العميد أحمد المسماري، أنه “يجري العمل على إنهاء معركة درنة بأقل الخسائر الممكنة” مبينا أن “المعركة في المدينة مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على الإرهاب مشيرا إلى تجهيز عدة تكفي لقتال المتطرفين في درنة وخارجها”.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أنه “تم تشكيل لجنة لتسلم من يرغب في تسليم أنفسهم “مؤكدا أن “ذلك سيسهم في تخفيف العقوبة عليهم كما أنهم سيعاملون بشكل جيد، وأوضح أنه تم فتح خط لخروج العائلات إلا أنه أغلق اليوم بسبب الزحام الشديد وسيعاد فتحه لاحقا”

وشدد المسماري على أن “المعركة ليست ضد أهالي درنة وإنما الإرهابيين فيها ، مبينا أن المرحلة القادمة تقتضي تعاون المواطنين مع الجيش وأضاف: زمن المفاوضات والمساعي الحميدة انتهى خاصة وأن درنة تجمع متطرفين من القاعدة وداعش المصنفين دوليا كتنظيمات إرهابية”.

واعتبر المسماري أن “كل الارهابيين من داعش والقاعدة والإخوان في سلة واحدة مؤكدا أن قطر وتركيا والإخوان في طرابلس يدعمون المتطرفين في درنة التي جمعت المجرمين من مختلف الدول كما أنها ضحية تنظيم دولي يعمل في المدينة”

وأضاف أن الجيش يسيطر على منطقة الهلال النفطي، موضحاً أنه لا يوجد تهديداً أمنياً فيها.

«إفتاء المؤقتة».. دعم معنوي

وفي سياق الدعم المعنوي للجيش وللرد على من يحاولون تعويم مجلس شورى درنة الإرهابي، كشفت اللجنة العليا للإفتاء التابعة لحكومة المؤقتة طبيعة المنتمين لمجلس شورى درنة المنحل بأنهم ” خوارج ” .

وأشادت في بيان لها أصدرته الثلاثاء بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي لنصرة الدين وبسط الأمن في البلاد وتخليص المسلمين من شر الجماعات الضالة، داعية الجيش لإخلاص النية لله عز وجل، والثبات في مواجهة تلك الجماعات الخارجية المارقة.

واكدت العليا للإفتاء أن الظلام أوشك أن ينقشع وما هي إلا أيام وسيتخلص أهالي مدينة درنة من تلك الجماعات التي طالما روعتهم وعاثت في مدينتهم فساداً، داعية أهالي المدينة للصبر، ولمساندة الجيش وعدم التعاطف مع المنحرفين ومساعدتهم على الهرب أو الاختباء.

وتوقع الملحق العسكري لدى روسيا، النقيب سراج العبيدي، “إن إصرار التنظيمات الإرهابية، على فتح ممر خروج آمن، يدل على وجود قيادي كبير تابع لهم، داخل درنة، والأغلب أنه ليس ليبياً”، متوقعاً أن يكون أيمن الظواهري، أو ابن الأعور”.

الأمم المتحدة .. ممر آمن

من جهة أخرى، دعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، الأطراف الليبية كافة بضرورة توفير ممر آمن لخروج المدنيين من مدينة درنة نظرا لتدهور الأوضاع الإنسانية، مشددة على ضرورة توفير ممر آمن ايضا لإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى درنة.

وشددت ريبيرو، في بيان لها اليوم الخميس، بضرورة تقديم كافة المساعدات الطبية والغذائية وغير الغذائية إلى الأسر المحتاجة بالمدينة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، ولضمان سلامة البنية التحتية للعاملين في المجال الصحي.

وأكدت ريبيرو، أن استمرار الحصار على مدينة درنة يعد ذات أثر مدمر على المدنيين الذين يخشون على حياتهم، مشيرة إلى أن التقارير أوضحت بمقتل طفل واحد على الأقل وفرار مئات العائلات من منازلهم خلال فترة الاشتباكات العنيفة بالمدينة.

فشل التعويم

محاولة تعويم مجلس شورى درنة الإرهابي، تصدى لها بيان اللجنة العليا للإفتاء الذي وصف شورى درنة الذي يضم عناصر من جنسيات مختلفة، والذي ربما يتواجد معهم أحد الرموز الكبيرة لتنظيم القاعدة بـ”الخوارج” وقدم الدعم المعنوي للجيش لمواصلة عملياته العسكرية حتى اقتلاع الإرهاب وتحرير درنة، حتى يتم تطهير كل الشرق الليبي منه.

