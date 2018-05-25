شرف الدين ترحب بالمبادرة الفرنسية لتسوية الأزمة بليبيا

قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نجاة شرف الدين، الخميس، إن أعضاء المجلس يرحبون بكل المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة في ليبيا، متمنية أن ينتج عن المؤتمر المزمع عقده في باريس بشأن ليبيا نتائج إيجابية تكسر الجمود السياسي.

وأضافت شرف الدين، في تصريح للرائد، أن المبادرة الفرنسية فيها نقاط مهمة يجب النظر فيها، مشيرة إلى أنها تظل محل نقاش بين الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي والمدعوة لهذا المؤتمر.

يشار إلى أن فرنسا قدمت مبادرة لتسوية الأزمة الليبية، تضمنت عدة نقاط، أبرزها ‎تنظيم انتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني تضعه الأمم المتحدة.

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