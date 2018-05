المتوسط:

أكد مصدر محلى، انفجار سيارة بشارع جمال في بنغازي قرب فندق تيبستي وسط المدينة، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أنه لم يتبين حتي الأن سبب الانفجار، مرجحًا أن يكون ناجماً عن سيارة مفخخة او عبوات ناسفة.

