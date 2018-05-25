زياد يتهجم لفظياً على القاضي مروان الطشاني بسبب تقرير المحاسبة

فى أول تعليق من مسؤول رفيع بحكومة الوفاق على تقرير ديوان المحاسبة المفزع ، تهجم رئيس هيئة الشباب والرياضة بالحكومة زياد قريرة على القاضي المستشار مروان الطشاني رئيس المنظمة الليبية للقضاة واصفاً إياه بألفاظ بذيئة .

جاء ذلك فى معرض تعليق قريرة الخميس على منشور نشره القاضي الطشاني عبر صفحته على فيسبوك حول جانب ورد فى تقرير ديوان المحاسبة المفزع وبعض الفروقات الظاهرة فى المبالغ المقدمة من رئيس المجلس الرئاسي لبعض الاندية الرياضية .

حيث وجه قريرة الذي يشغل هذا المنصب منذ سنة 2016 بتكليف من رئيس حكومة الانقاذ الموازية خليفة الغويل ألفاظاً نابية للقاضي الطشاني صراحة بأنه مفتن ولمزاً بأنه دابة تتناول البرسيم قائلاً :” يا سيد مروان معظم الأندية استلمت حصتها و بداية من الاهلي بنغازي الذي استلم ستة مليون و كله موثق و موجود ،، و ياسرك من الفتنة و معاش تاكل الصفصفة ” .

وعلى إثره إنتقد عشرات المعلقين فى صفحة الطشاني أسلوب قريرة فى الرد وهو بمثابة وزير حيث دعاه بعض المعلقين الى التزام الأدب وبأن الطشاني رجل قضاء وان مثل هذا الاسلوب لا يجب أن يصدر من مسؤولين فى حكومة مفترض بها أنها حكومة وفاق .

ومن جانبه ورغم تلفظ قريرة على منشوره رد القاضي الطشاني قائلاً : ” اولا اُسلوب محترم من وزير رياضة واسلوبك بالتأكيد يعكس أدائك وثانيا احترم نفسك وتحدث باحترام ان كنت لأتعرف الحديث بأدب فلا تتحدث مع الناس ، ثالثا انا لم اهينك ولم اتحدثث عن هيئة الرياضة ان تحدثت عن ما قرره الرئاسي من مصاريف للأندية هذا ماورد بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017انت تتحدث عن سنة 2018 ناهيك عن التفاوت الكبير بين الأندية وعدم وجود توزيع عادل وتقدر انت كمسؤول ترد وتوضح بهدوء من مواطن يتسائل وان ترد بس بأدب واحترام ” .

ورغم هذا الرد إلا أن قريرة أعاد هجومه مرة أخرى ووصف الطشاني باوصاف أخرى أشد وطأة كوصف الخبيث والمفتن الوقح :

وعلى الرغم من أن الطشاني إلتزم أدب الحوار فى معرض نقاشه مع قريرة ومبادلة الاخير له بالاساءة ، الا ان عشرات المعلقين بصفحة الاول شنوا هجوماً لاذعاً على رئيس هيئة الرياضة بسبب اسلوبه معتبرينه خروجاً عن الاعراف واساءة متكاملة لكل قطاع وجماهير الرياضة لا سيما وهي التي من سماتها التحلي بالصبر وقبول الآخر مهما كان الا أن المفاهيم المتعارف عليها لا يبدوا بأنها كذلك بين وزراء حكومة الوفاق

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