سيالة يشارك في المنتدى الاقتصادي بروسيا

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، الخميس، في أعمال الدورة 22 لمنتدى “سانت بطرسبورغ” الاقتصادي الدولي المنعقد في روسيا، بشعار “بناء اقتصاد الثقة”.

وسيستعرض سيالة المستجدات والفرص الراهنة والمستقبلية للوضع في ليبيا، ويجري العديد من اللقاءات والاجتماعات الرسمية الهامة على هامش أعمال المنتدى، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

يذكر أن المنتدى يقام بحضور نحو 15 ألف مشارك من دول العالم، بينهم رؤوساء دول كبرى، ومديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاغارد”، ويتضمن البرنامج العام للمنتدى 90 فعالية متنوعة.

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