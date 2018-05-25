فيديو | المشاهد الأولية لتفجير بنغازي وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين

ليبيا – هز دوي انفجار عنيف قبل قليل وسط مدينة بنغازي وتصاعد إثر الانفجار سحب دخان كثيف قرب فندق تيبستي وسط المدينة .

وسمع دوي هذا الانفجار على تمام الساعة 1:20 صباحاً بشدة فى محيط شارع جمال عبدالناصر ومنطقة سيدي حسين وجوارهما .

ووقع الانفجار تحديداً فى شارع جمال عبدالناصر وأظهرت تسجيلات فيديو تحصلت عليها المرصد اشتعال النيران فى سيارة او اكثر فيما افاد شهود عيان بأن التفجير ناجم عن سيارة مفخخة وخلف ضحايا ومصابين .

وهرعت سيارات الاسعاف والشرطة والجيش الى موقع التفجير دون ان يتضح بعد حجم الخسائر التي خلفها لاسيما وان المنطقة من مناطق بنغازي المكتظة ويقام بها معرض ” صنع فى سوريا ” الاول للمنتجات السورية .

المرصد – خاص

يتبع …

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