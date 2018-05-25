عاجل: إنفجار سيارة مفخخة قرب فندق تيبستي في بنغازي

بنغازي 25 مايو 2018 (وال) – وقع منذ قليل انفجار بسيارة مفخخة قرب فندق تيبستي بشارع جمال عبد الناصر وسط مدينة بنغازي.

هذا وخلف الانفجار بحسب الاحصائيات الأولية سبعة شهداء على الأقل و عشرين جريح.

وبدوره، تفقد معالي وزيرالداخلية المستشار إبراهيم بوشناف صحبة مدير أمن بنغازي عقيد صلاح هويدي ومدير فرع الإدارة العامة للأمن المركزي عقيد عبدالباسط العريبي مكان الانفجار الإرهابي الذي استهدف المدنيين.

الجدير بالذكر أن الانفجار كان عبر حافلة مفخخة انفجرت قرب فندق تيبستي وسط شارع جمال عبدالناصر قرب محل الفواح للعطور. (وال – بنغازي) ا م / هــ ع

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