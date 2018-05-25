صور | مستشفى الجلاء يستقبل جثامين 7 ضحايا بينهم طفلة متفحمة إثر تفجير بنغازي الإرهابي

ليبيا – عثر عناصر التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي صباح السبت على سيارة مفخخة أخرى قرب مقهى البطريق سابقا خلف المدينة الرياضية وذلك عقب اقل من ساعتين عن تفجير أول استهدف وسط المدينة .

ووفقاً لوكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة فقد أكد نقلاً عم التحريات ورود معلومات عن سيارة مفخخة أخرى في مدينة سلوق ويدعون داعية الجميع الى التبليغ ولأخذ الحيطة والحذر.

ومن جهته أكد ابراهيم بوشناف وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ان السيارة وضعت قبل التفجير بلحظات و ذلك بحسب تسجيلات كاميرات المراقبة .

كما أكد ابوشناف الذي وصل على الفور الى موقع الهجوم الارهابي وادلي منه بتصريح بانه شكل لجنة تحقيق على مستوي عالٍ للكشف عن الفاعلين .

واستهدف الانفجار موقع مدني مكتض بواسطة حافلة صغيرة مفخخة ” ميكروباص ” انفجرت خلف فندق تيبستي وسط شارع جمال عبدالناصر وبينت صور تحصلت عليها صحيفة المرصد وجود جثث متفحمة من بينها جثة طفلـة فى مشرحة مستشفى الجلاء ببنغازي.

وسمع دوي هذا الانفجار على تمام الساعة 1:20 صباحاً بشدة فى محيط شارع جمال عبدالناصر ومنطقة سيدي حسين وجوارهما .

ووقع الانفجار تحديداً قرب محل الفواح للعطور الشهير وقد خلف وفق حصيلة أولية تحصلت عليها المرصد من مصادر أمنية سبعة ضحايا على الأقل بينهم أفراد من إسرة واحدة.

وهرعت سيارات الاسعاف والشرطة والجيش الى موقع التفجير دون ان يتضح بعد حجم الخسائر المادية التي خلفها لاسيما وان المنطقة من مناطق بنغازي المكتظة ويقام بها معرض ” صنع فى سوريا ” الاول للمنتجات السورية .

المرصد – خاص

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