مصادر: 6 شهداء بينهم طفلة في التفجير إرهابي وسط بنغازي

بنغازي-العنوان

أسفر تفجير سيارة مفخخة وسط مكتظة بالسكان في شارع جمال عبدالناصر ببنغازي إلى وقوع 6 شهداء وفق ما أفادت به مصادر أمنية وطبية في بنغازي.

وهز الانفجار على تمام الساعة 1:20 صباحاً بشدة محيط شارع جمال عبدالناصر ومنطقة سيدي حسين.

والتقطت عدسة المصورين وشهود العيان آثار الانفجار التي أظهرت أشلاء بعض الضحايا.

وتفقد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف رفقة مدير امن بنغازي المكلف العقيد صلاح هويدي مكان الانفجار.

وقال بوشناف في اتصال مع قناة ليبيا الحدث ورصدته صحيفة العنوان “إننا لا زلنا نواجه إرهابا أسودا حاقدا بعد تحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين”.

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