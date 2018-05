بالصور.. مستشفى بنغازي تستقبل جرحى التفجيرات الإرهابية بالبلدية

المتوسط:

استقبل مستشفى بنغازي الطبي، صباح اليوم الجمعة، جرحي التفجيرات الإرهابية بشارع جمال في بنغازي قرب فندق تيبستي وسط المدينة.

جدير بالذكر أنه لقي 6 أشخاص مصرعهم من بيتهم طفلة وأصيب 22 أخرين، إثر انفجار سيارة مفخخة بشارع جمال في بنغازي قرب فندق تيبستي وسط المدينة.

ومن جانبه، أوضح مصدر مسئول، أن هذا العدد هو الحصيلة الأولية، مؤكدًا أنه تم نقل الجرحى الي مستشفى بنغازي الطبي.

وكان قد أكد مصدر محلى، حدوث انفجار سيارة بشارع جمال في بنغازي قرب فندق تيبستي وسط المدينة، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أنه لم يتبين حتي الأن سبب الانفجار، مرجحًا أن يكون ناجماً عن سيارة مفخخة او عبوات ناسفة.

